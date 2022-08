Un creatore di moda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un creatore di moda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STILISTA

Significato/Curiosita : Un creatore di moda-

Tra i più famosi e conosciuti creatori di moda del xx secolo; nel 1980 fu il primo creatore di moda vivente a godere di una grande retrospettiva del suo...

Garavani, noto semplicemente come valentino (voghera, 11 maggio 1932), è uno stilista italiano, creatore dell’omonimo marchio. il brand valentino produce abiti... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

