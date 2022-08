Così viene talvolta chiamato l autobus - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così viene talvolta chiamato l autobus. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CORRIERA

Il corriere della sera è uno storico quotidiano italiano, fondato da eugenio torelli viollier a milano nel 1876. pubblicato da rcs mediagroup, è il primo...

Altre definizioni con così; viene; talvolta; chiamato; autobus; così si può chiamare un lavoratore freelance; così è il biglietto per chi fa il... portoghese; così è l aquila della bandiera albanese; così è lo sguardo della coscienza; Vi passa ciò che non viene restituito; viene subito dopo il sette di settembre; viene talvolta soprannominato il cane poeta; Chi li perde, sviene ; Viene talvolta soprannominato il cane poeta; Gioioso... talvolta brillo; talvolta supera la fantasia; Giubbotto in pelle talvolta con borchie o cerniere; Così era chiamato un tempo il treno più veloce; Simile al pesce spada, viene chiamato pesce vela; Più comunemente chiamato mais; Così era anche chiamato Gaio Giulio Cesare Augusto; Azienda Tramvie e autobus del Comune di Roma; Recente linea di autobus low cost; Le soste dell autobus lungo il percorso; Tettoia alla fermata dell autobus ; Cerca nelle Definizioni