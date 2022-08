Contratto di acquisto di crediti altrui - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contratto di acquisto di crediti altrui. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FACTORING

Significato/Curiosita : Contratto di acquisto di crediti altrui

Si tratta di crediti per cui la riscossione è incerta e possono venir classificati come: si definiscono crediti in sofferenza quei crediti bancari la...

Il contratto di factoring è un particolare tipo di istituto giuridico utilizzato nel diritto commerciale. in base ad esso un imprenditore (denominato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con contratto; acquisto; crediti; altrui; Preavviso che mette fine al contratto ; La redazione del contratto che impegna il notaio; Si versa come garanzia per un contratto ; Rescisso, riferito a contratto o abbonamento; Ricevuta fiscale di acquisto su striscia di carta; Noleggio che si può trasformare in acquisto ing; Locazione che prevede la possibilità di acquisto ; acquisto al miglior rapporto qualità prezzo; L operazione con cui si riscattano i crediti dell azienda; Società che si occupa di riscuotere: __ crediti ; Negli accrediti e nel saldo; National Architectural Accrediti ng Board; Consentono di far uso dei beni altrui ; Chi è geloso della gioia altrui ; Si perde quando ci si scredita agli occhi altrui ; Caderci significa perdere favore e stima altrui ; Cerca nelle Definizioni