Un concorrente di Coop ed Esselunga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un concorrente di Coop ed Esselunga.



Soluzione 9 lettere : CARREFOUR

Significato/Curiosita : Un concorrente di coop ed esselunga

Firenze. questo è il dettaglio della presenza di esselunga: gli effetti della concorrenza tra esselunga e coop ebbero ripercussioni dirette sull'andamento...

Disambiguazione – se stai cercando il comune di haiti, vedi carrefour (haiti). carrefour s.a. (termine francese per 'snodo', 'incrocio') è una catena di... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

