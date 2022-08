Colare a picco come una nave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colare a picco come una nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AFFONDARE

Imbarcare acqua ed a colare a picco. l'île de france si trovava a circa 40 miglia nautiche dal luogo del disastro e si stava dirigendo a le havre; il suo...

si scoprirà in seguito che la decisione di affondare la nave è stata presa unicamente per punire il trafficante lipovsky

Altre definizioni con colare; picco; come; nave; Spettacolare isola dell Egeo; Spettacolare isola dell Egeo; Piacevolezza, in particolare di alcuni luoghi; Un particolare tipo di fecondazione artificiale; Ricetta romana con interiora di picco li animali; picco li spogliatoi chiusi sulle spiagge; picco lo fiore molto profumato; Bevve veleno a picco le dosi per immunizzarsi; Straziante... come un dolore; Ampia come una stanza; Durante il fascismo fu usato come surrogato del tè; Altrimenti nota come frac; nave su cui Guglielmo Marconi creò un laboratorio; nave che portò i Padri pellegrini in America; Famosa nave che non arrivò a destinazione; La destra... di una nave ; Cerca nelle Definizioni