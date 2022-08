Chi in passato ha prestato servizio nell esercito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi in passato ha prestato servizio nell esercito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VETERANO

Significato/Curiosita : Chi in passato ha prestato servizio nell esercito

Principale: servizio militare. il servizio militare di leva in italia (formalmente coscrizione obbligatoria di una classe, popolarmente naja) indica, in italia...

Disambiguazione – "veterano" rimanda qui. se stai cercando l'analogo concetto dell'esercito romano, vedi veterano (storia romana). disambiguazione – "veterani" rimanda... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con passato; prestato; servizio; nell; esercito; Al, noto atleta del passato ; Linea di matita su cui si è passato il dito; passato rispetto al momento presente; Olga, attrice del passato ; L Everett che ha prestato i lineamenti al personaggio di Dylan Dog; prestato ri d opera; Restituire ciò che ci è stato prestato ; Hanno prestato del denaro; Chi usufruisce di un certo servizio ; Lo sport con servizio , muro e bagher; Forze dell ordine in servizio ... a gruppi; servizio di ristorazione a domicilio ing; L Agnell i musicista iniz; Sono vicine nell a barba; Si grida nell e arene; Pedala su un anell o al coperto; Ai lati dell esercito ; I figli destinati ad entrare nell esercito ; Membri dell esercito esperti di ambienti montuosi; Abbandona l esercito senza permesso; Cerca nelle Definizioni