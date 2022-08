La casa reale degli imperatori d Austria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La casa reale degli imperatori d Austria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ASBURGO

La casa reale degli imperatori d austria

Sono stati per molti secoli imperatori del sacro romano impero, hanno governato in austria come duchi, arciduchi e imperatori, e sono stati re di spagna...

Due rami degli asburgo di spagna, estinto nel 1700 con carlo ii di spagna, e degli asburgo d'austria. la linea diretta degli asburgo formalmente si estinse... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

