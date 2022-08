Caratteristica delle popolazioni non stanziali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caratteristica delle popolazioni non stanziali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : NOMADISMO

Significato/Curiosita : Caratteristica delle popolazioni non stanziali

Più recenti anche in altri continenti (america). le popolazioni romaní sono in massima parte stanziali e hanno generalmente la cittadinanza del paese in...

Forma di agricoltura, il loro nomadismo assume i connotati della transumanza. in generale, più elevato è il grado di nomadismo, più fluida è l'organizzazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con caratteristica; delle; popolazioni; stanziali; caratteristica , particolarità possessione; Indica, alla latina, una caratteristica non ben definibile; caratteristica di alcuni fonemi; caratteristica essenziale; Se è delle scale non suona; Letto a ribalta delle carrozze ferroviarie; Studia il significato delle parole; Le frazioni delle partite di baseball; Studioso delle quantità delle popolazioni ; Antiche popolazioni delle steppe russe; Una delle più note popolazioni indocinesi; E adorato presso popolazioni primitive; Modifiche sostanziali a un ordinamento; Cerca nelle Definizioni