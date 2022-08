Attività che si fa camminando lentamente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attività che si fa camminando lentamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Attivita che si fa camminando lentamente

Assunto il significato di aspettare qualcosa che non arriva, e che chi l'aspetta non fa niente per far sì che ciò avvenga. a spizzichi (o a smozzichi) e...

Informativo regionale regione lazio ^ monte del passeggio, su caiperugia.it. url consultato il 12 gennaio 2022. (en) monte del passeggio, su peakbagger.com....