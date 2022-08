Apparecchio usato per la distillazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Apparecchio usato per la distillazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ALAMBICCO

L'alambicco è un apparecchio di distillazione consistente in una caldaia collegata, mediante un tubo, ad una serpentina di raffreddamento, al fondo del...

