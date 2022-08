Antico cane da caccia siciliano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antico cane da caccia siciliano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CIRNECO

Significato/Curiosita : Antico cane da caccia siciliano

Maltese; è il compagno di caccia tradizionale dei cacciatori maltesi. questo cane non ha alcun legame certo con il cane dell'antico egitto; infatti, il suo...

Prima di liberare un cirneco in un luogo aperto occorre aver rafforzato con lui un rapporto sereno e di fiducia. in passato il cirneco dell'etna è stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con antico; cane; caccia; siciliano; antico aggettivo possessivo... Mediterraneo; Sole: ispirò il Cantico di san Francesco; antico chiosatore di testi; antico militare giapponese; Gioco enigmistico che unisce cane , etica e cantica; I... tutori di Biancane ve; Comprende il Gargano e le Colline Metallifere toscane ; Bovaro del __, cane da pastore; Fucile a due canne usato per la caccia ; La firma di cui si va a caccia ; La sacca dei caccia tori; Nave usata per la caccia ai cetacei; Il cioccolato siciliano lavorato a freddo; Dolce siciliano cilindrico con ricotta; Noto rapper siciliano ; Lago siciliano in provincia di Enna; Cerca nelle Definizioni