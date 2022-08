Ampia come una stanza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ampia come una stanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SPAZIOSA

Significato/Curiosita : Ampia come una stanza

Delle pietre. si possono osservare importanti stanze, come la stanza principale, il santo dei santi, e la stanza dell'oracolo. questa camera è più o meno circolare...

Origine turca, nata come barca da pesca e carico, costruita in legno e molto spaziosa. si differenzia dalla “gulet” per avere l'albero prodiero (o di maestra)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

ampia borsa usata soprattutto per la spesa; ampia tazza senza manico; ampia vasca artificiale contenente acqua dolce; Uccello acquatico con un ampia sacca nel becco; Durante il fascismo fu usato come surrogato del tè; Altrimenti nota come frac; Albero conosciuto in botanica come Punica granatum; Dimenticata... come una chitarra; La distanza massima di un satellite dalla Terra; Una sostanza semisolida; La... sostanza del cervello; La stanza blindata all interno della banca;