Albero da frutta secca con fiori bianco rosati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Albero da frutta secca con fiori bianco rosati.

Soluzione 8 lettere : MANDORLO

Significato/Curiosita : Albero da frutta secca con fiori bianco rosati

albero da frutto appartenente alla famiglia delle rosaceae e al genere prunus. la mandorla è invece il seme di questo albero. il mandorlo è un albero...

Disambiguazione – "mandorlo" rimanda qui. se stai cercando il simbolo araldico, vedi mandorlo (araldica). il mandorlo (prunus dulcis (mill.) d.a.webb,... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

