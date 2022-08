Albero conosciuto in botanica come Punica granatum - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Albero conosciuto in botanica come Punica granatum. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MELOGRANO

Significato/Curiosita : Albero conosciuto in botanica come punica granatum

Indicato a fianco anche il nome volgare. le categorie possono sovrapporsi botanica floricoltura giardino giardinaggio orchidea patologia vegetale pianta da...

Disambiguazione – "melograno" rimanda qui. se stai cercando il colore, vedi melograno (colore). disambiguazione – "melograno" rimanda qui. se stai cercando... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con albero; conosciuto; botanica; come; punica; granatum; albero da frutta secca con fiori bianco rosati; L albero delle ciliegie siciliane; La parte esterna che ricopre il fusto dell albero ; Le tipiche abitazioni di albero bello; Il signor sconosciuto ; Lo sconosciuto per antonomasia; Non può essere conosciuto né certo; Frutto tropicale conosciuto come melone cornuto; Studiano botanica e zoologia; In botanica , la struttura che sorregge la foglia; Varietà di una specie botanica ing; Una varietà botanica prodotta dagli agronomi; Ampia come una stanza; Durante il fascismo fu usato come surrogato del tè; Altrimenti nota come frac; Dimenticata... come una chitarra; Una divinità punica ; Proprio di una antica città punica ... come un Catone; Un generale cartaginese della prima guerra punica ; Piante punica cee il cui frutto è detto balausta; Cerca nelle Definizioni