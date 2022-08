Un albero che può essere sia bianco che nero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un albero che può essere sia bianco che nero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ONTANO

Significato/Curiosita : Un albero che puo essere sia bianco che nero

Il gelso nero o moro nero (morus nigra l.) è un albero da frutto appartenente alla famiglia delle moracee. morus nigra è un albero longevo, caducifoglie...

Disambiguazione – "ontano" rimanda qui. se stai cercando il simbolo utilizzato in araldica, vedi ontano (araldica). disambiguazione – "ontani" rimanda qui.... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

