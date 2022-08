Acqua preziosa per detergere il viso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Acqua preziosa per detergere il viso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MICELLARE

Significato/Curiosita : Acqua preziosa per detergere il viso

Tensioattivo raggiunge un certo livello critico, denominato concentrazione micellare critica (cmc). le strutture delle micelle possono avere diverse forme:... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

