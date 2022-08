Accomuna le carte agli anelli con diamante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accomuna le carte agli anelli con diamante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SOLITARIO

Significato/Curiosita : Accomuna le carte agli anelli con diamante

Chiamati comunemente "solitari", per esempio il solitario della bastiglia o la variante per una persona del mahjong. lo scopo di un solitario è in genere quello... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

