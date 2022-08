Vertigini che precedono gli svenimenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vertigini che precedono gli svenimenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAPOGIRI

Significato/Curiosita : Vertigini che precedono gli svenimenti

Sindrome di stendhal è un'affezione psicosomatica che provoca tachicardia, capogiri, vertigini, confusione e allucinazioni in soggetti messi al cospetto di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

