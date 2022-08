Si usava in lastre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usava in lastre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ETERNIT

Significato/Curiosita : Si usava in lastre

Segretario alle finanze josé yves limantour risale al 1900. kahlo usava solitamente lastre di vetro di grandi dimensioni che misuravano da 8 a 10 pollici...

eternit è un marchio registrato di fibrocemento e il nome dell'azienda che lavora prodotti contenenti amianto, appartenente all'azienda belga etex. i... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

