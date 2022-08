Uno dei massimi architetti del Barocco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno dei massimi architetti del Barocco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il barocco siciliano non definisce soltanto le espressioni del barocco in sicilia realizzate fin dal xvii secolo, ma rappresenta una particolare declinazione...

pietro da cortona, nato come pietro berrettini (cortona, 1º novembre 1597 – roma, 16 maggio 1669), è stato un pittore e architetto italiano. fu attivo...