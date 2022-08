Una specialità olimpica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una specialità olimpica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PENTATHLON

Significato/Curiosita : Una specialita olimpica

Questa specialità sostituita invece dal mixed team di fossa olimpica. elenco specialità olimpiche fossa olimpica (trap) maschile fossa olimpica (trap)...

Il pentathlon moderno è uno sport multidisciplinare in cui gli atleti competono in cinque diverse discipline: scherma (spada); nuoto (200 m stile libero);... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con specialità; olimpica; specialità di sci in cui eccelleva K. Ghedina; L Hold em fra le specialità del poker; La specialità sportiva di Alessandra Sensini; La specialità del ginnasta Yuri Chechi; Porta in mano la fiamma olimpica ; La coppiera olimpica ; Si colpisce da lontano in una specialità olimpica ; La Bebe campionessa paraolimpica di scherma; Cerca nelle Definizioni