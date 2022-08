C è in tutte le chiese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è in tutte le chiese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : CONFESSIONALE

Significato/Curiosita : C e in tutte le chiese

Generale di tutte le chiese riformate in europa chiesa evangelica in germania (evangelische kirche in deutschland, ekd), associazione di tutte la chiese luterane...

Mentre il prete siede all'interno del confessionale e il penitente prende posto a uno dei due lati del confessionale. il posto per i penitenti è dotato di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con tutte; chiese; Lo sono tutte le barche; Così _ tutte , Mozart; L hanno tutte le videocamere; Una nota parola con tutte e cinque le vocali; Tribuna nelle chiese riservata al coro; Orna la porta di certe chiese ; Re dei Britanni che chiese l aiuto militare dell imperatore Claudio; Il finestrone circolare delle chiese romaniche; Cerca nelle Definizioni