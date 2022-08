Lo è la tessera non scaduta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è la tessera non scaduta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VALIDA

Significato/Curiosita : Lo e la tessera non scaduta

2 foto tessera per rilascio visto ingresso). non è riconosciuto il certificato di proroga cartaceo della carta d'identità elettronica. non è più riconosciuto...

Una battuta valida o valida (in inglese, hit o base hit), viene assegnata in un incontro di baseball quando un battitore raggiunge la prima base, dopo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con tessera; scaduta; Va su una tessera ; tessera che offre vari servizi ai titolari; Hanno la tessera del club; tessera che permette l accesso; Non ancora scaduta ; Efficiente, non ancora scaduta ; Cerca nelle Definizioni