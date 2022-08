Sono sempre più leggeri quelli delle biciclette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono sempre più leggeri quelli delle biciclette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TELAI

Significato/Curiosita : Sono sempre piu leggeri quelli delle biciclette

Altri tipi di biciclette, grazie alle sospensioni (quasi sempre ammortizzate), ma non solo: la mountain bike infatti monta gomme molto più larghe e tassellate...

Produzione delle pellicole o lucidi per serigrafia, alla preparazione dei telai e alla messa a registro degli stessi in macchina da stampa. spesso questa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con sono; sempre; leggeri; quelli; delle; biciclette; sono uguali in strascico; sono sperduti tra i campi; Possono infestare le piscine; Sport in cui i sinistri non sono rari; Uno con la battuta sempre pronta; Va sempre stretto a un dado; L hai sempre avuta sotto il naso; Un sempre attuale modello della Porsche 911; leggeri tranquillanti; leggeri , delicati; leggeri dissapori; Metallo alcalino leggeri ssimo; In quelli della memoria può perdersi qualcosa; Sono retrattili quelli dei gatti; quelli di sospensione sono tre; quelli della Fabbri sono dolci e alla frutta; Ruminanti delle regioni nordiche; L albero delle ciliegie siciliane; Il fiume delle Amazzoni; La fine delle poesie; Una città ricca di canali e biciclette ; Come le piste per le biciclette ; Coda di biciclette ; Scrisse Ladri di biciclette ; Cerca nelle Definizioni