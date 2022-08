Va sempre stretto a un dado - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Va sempre stretto a un dado. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BULLONE

Vite e un dado prigioniero sulla parte superiore del corpo valvola le permettono di essere serrata e garantiscono che rimanga ben chiusa. il dado va svitato...

Giunzione non è assicurata dalla presenza del bullone che impedisce il taglio, dato che il gambo del bullone non dovrebbe nemmeno toccare i lembi del foro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con sempre; stretto; dado; L hai sempre avuta sotto il naso; Un sempre attuale modello della Porsche 911; Un bosco di sempre verdi; Vuole fare sempre di testa propria; Messo in stretto rapporto; Quello di mare è uno stretto ; Distretto di New York in cui si trova Central Park; Pertugio, luogo stretto e di difficile accesso; Mezzo dado ; Una vite con il dado ; È formato da una vite e da un dado ; I negozi della Mondado ri o della Feltrinelli;