Segue il natante finché non si ferma - Cruciverba

Segue il natante finché non si ferma.

Soluzione 4 lettere : SCIA

Cercando s.c.i.a., vedi segnalazione certificata di inizio attività. la scia è un fenomeno fluidodinamico che si verifica ogni qual volta un corpo solido... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con segue; natante; finché; ferma; Funzionario che segue la pratica di un fallimento; segue un profilo su un social network ing; Un tipo che segue attentamente le tendenze; segue l aratura; natante per competizioni; Un altro nome del pattìno, tipico natante estivo; natante di fortuna; Il guscio del natante ; Segue le navi e i motoscafi finché non si fermano; Nome della cantante di finché la barca va; Correggere una giacca affinché aderisca in vita; Dura finché si emerge; La conferma zione del battesimo; ferma rsi con l auto in un parcheggio; Le notizie che non ricevono conferma ; La ferma volontà di fare; Cerca nelle Definizioni