Lo sceglie chi mangia fuori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sceglie chi mangia fuori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : RISTORANTE

Significato/Curiosita : Lo sceglie chi mangia fuori

Tipo di servizio e di cibi serviti: ristorante (locale formale con posti assegnati e servizio al tavolo) ristorante di pesce (locale formale con posti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con sceglie; mangia; fuori; Non sa cosa sceglie re; Si sceglie sposandosi: comunione o separazione __; A volte si deve sceglie re tra farlo e lasciare; In coppia si può sceglie re quella dei beni; Ne mangia no molti gli Statunitensi; Mela mangia ta solo cotta; mangia un fanciullo nel simbolo di Milano; mangia rlo a merenda significa che non c azzecca; Piano d appoggio fuori dalla finestra; Copiosa fuori uscita di sangue; Il viaggio della squadra che gioca fuori casa; Buttato fuori da un gioco; Cerca nelle Definizioni