Le sbucciano anche le scimmie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le sbucciano anche le scimmie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BANANE

Significato/Curiosita : Le sbucciano anche le scimmie

Moderne banane partenocarpiche utilizzate a scopo alimentare provengono dalle specie musa acuminata e musa balbisiana. il nome scientifico delle banane è musa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con sbucciano; anche; scimmie; Frutti gialli allungati e ricurvi che si sbucciano ; Macchine che sbucciano ; Si sbucciano in cucina; Si può segnare anche di testa; I magistrati romani preposti ai banche tti sacri; Induce a entrare in pasticceria anche se non si vorrebbe; anche quelle del Lotto girano; La scimmie tta di Tarzan; Uno scimpanzé de ll pianeta delle scimmie ; Uno scimpanzé del pianeta delle scimmie ; scimmie tte brasiliane; Cerca nelle Definizioni