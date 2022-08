Ce lo rifila chi ci imbroglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ce lo rifila chi ci imbroglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PACCO

Significato/Curiosita : Ce lo rifila chi ci imbroglia

"specialista in patatine fritte". ma alla giovane non piacciono e krab rifila allora gli stivali, che producono un fastidioso e stridente scricchiolio...

pacco, doppio pacco e contropaccotto è un film italiano del 1993, l'ultimo per il cinema diretto da nanni loy. il film, strutturato ad episodi, è ambientato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con rifila; imbroglia; La moneta che viene rifila ta dal truffatore; Si rifila no nelle legatorie; rifila re, somministrare; La moneta che i truffatori rifila no; Giocatori che imbroglia no; imbroglia re, ingannare; Uno specchietto... le imbroglia ; Circuiti, imbroglia ti; Cerca nelle Definizioni