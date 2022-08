La redazione del contratto che impegna il notaio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La redazione del contratto che impegna il notaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STIPULA

Significato/Curiosita : La redazione del contratto che impegna il notaio

Generale che si occupa dello studio dei documenti privati redatti e convalidati dal notaio su volontà di due privati che fungono da autori del negozio...

Resistenza nella guerra di liberazione italiana contro il nazifascismo. la stipula ebbe luogo in sicilia nella frazione siracusana di cassibile, in contrada... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con redazione; contratto; impegna; notaio; Non accettato... in redazione ; redazione d un testo; Comitato di redazione ; La scrittura o redazione di una tesi; Si versa come garanzia per un contratto ; Rescisso, riferito a contratto o abbonamento; Un contratto ... di seconda mano; Tipo di contratto stampato su polizze; Lo è chi si impegna molto; impegna chi lo assume; impegna no i turisti; impegna gli scienziati; Li autentica il notaio ; Titolo che spettava al notaio ; Parimenti... per il notaio ; Firmare l atto di vendita di un immobile dal notaio ; Cerca nelle Definizioni