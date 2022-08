Recipienti per la frutta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Recipienti per la frutta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CESTI

Significato/Curiosita : Recipienti per la frutta

Indica sia una bevanda dolce non alcolica a base di frutta o bacche, sia un dessert a base di frutta bollita immersa nello sciroppo di zucchero. il kompot...

Pietro antonio cesti, indicato anche come marc'antonio cesti (arezzo, 5 agosto 1623 – firenze, 14 ottobre 1669), è stato un compositore italiano, principalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

