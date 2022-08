Quello del Belvedere si conserva in Vaticano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello del Belvedere si conserva in Vaticano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : APOLLO

Significato/Curiosita : Quello del belvedere si conserva in vaticano

I musei vaticani sono il museo nazionale della città del vaticano, in roma. fondati da papa giulio ii nel xvi secolo, occupano gran parte del vasto cortile...

Cercando altri significati, vedi apollo (disambigua). apollo (in greco antico: p, apóllon; in latino: apollo) è, nella religione greca e romana... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con quello; belvedere; conserva; vaticano; quello reale è un anitra; quello di mare è uno stretto; quello del diavolo è un antidolorifico omeopatico; quello del diavolo è un rimedio fitoterapico; Un belvedere dal quale ammirare il panorama; I belvedere di Lisbona por; Il belvedere dei castellani; La città detta il belvedere della Sicilia; Vi si conserva no marmellate e confetture; Si conserva passita; Ci si conserva no le provviste; Si conserva a Fort Knox; Banca del vaticano ; Giovanni XXIII indisse quello vaticano II; Quelli del vaticano ricordano un romanzo di André Gide; Un pesce... del vaticano ; Cerca nelle Definizioni