Si può segnare anche di testa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si può segnare anche di testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : GOL

Significato/Curiosita : Si puo segnare anche di testa

Cefalea si intende il dolore provato in qualsiasi parte della testa o del collo. può essere un sintomo di diverse patologie. il tessuto cerebrale di per sé...

Altri significati, vedi gol. disambiguazione – "goal" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi goal (disambigua). il gol (italianizzazione linguistica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

