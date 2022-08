La probabilità di successo francese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La probabilità di successo francese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ATOUT

Significato/Curiosita : La probabilita di successo francese

«nel complesso l'azione ebbe un successo sbalorditivo e con ogni probabilità salvò wellington dalla sconfitta». terminata la drammatica fase della carica...

Determinato seme sia assunto come briscola (atout) oppure che si giochi senza briscola (in francese: sans atout - abbreviato sa, in inglese: no trumps -... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

