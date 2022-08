Il primo satellite televisivo lanciato nel 1962 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il primo satellite televisivo lanciato nel 1962. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TELSTAR

Significato/Curiosita : Il primo satellite televisivo lanciato nel 1962

Due anni perché il 6 aprile 1965 venisse lanciato l'early bird, satellite propedeutico alle telecomunicazioni commerciali. nel 1962 il produttore discografico...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi telstar (disambigua). telstar è una serie di satelliti artificiali posti in orbita geocentrica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

La fase di primo utilizzo del motore di un veicolo; primo satellite inviato in orbita intorno al globo; primo mese dell anno da 30 giorni; Il Boris primo ministro inglese dal Luglio 2019; Primo satellite inviato in orbita intorno al globo; La discesa sul nostro satellite ; Il satellite più grande di Giove; Un satellite di Saturno; Show televisivo che rispetta certi standard; Lo Sposini giornalista televisivo ; Un carismatico mezzobusto televisivo ing; Divertente serial televisivo ; Amanda che ha lanciato Tomorrow; Quale di questi siti venne lanciato per primo sul Web, nel 1995; Il gruppo che ha lanciato Noi non ci saremo; La cantante che ha lanciato Sulla mia pelle; Divenne indipendente dal Ruanda nel 1962 ; Avvenne nel 1962 a Cuba: crisi dei __; Classe 1962 , lo scrittore e docente italiano è il direttore artistico della Festa del Cinema di Roma; Sono nati nel 1962 ;