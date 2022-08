Preziosa lega con rame - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Preziosa lega con rame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ORO ROSSO

Significato/Curiosita : Preziosa lega con rame

vedi bronzo (disambigua). il bronzo è una lega composta da rame e stagno; a volte può essere legata con un metallo che può essere alluminio, nichel...

oro rosso ( , tala-ye sorkh) è un film del 2003 diretto da jafar panahi e scritto da abbas kiarostami. presentato con successo al 56º festival... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

