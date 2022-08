Preso in giro, schernito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Preso in giro, schernito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DERISO

Significato/Curiosita : Preso in giro, schernito

Stagione 2008, poi, a barcellona dei tifosi di fernando alonso lo hanno schernito con striscioni e magliette offensive e razziste sull'argomento del colore...

Andi deris, all'anagrafe andreas deris (karlsruhe, 18 agosto 1964), è un cantante tedesco, dal 1994 frontman del gruppo power metal tedesco helloween... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con preso; giro; schernito; È compreso nel prezzo; L atteggiamento di chi si ostina per partito preso ; Il filosofo greco preso cratico, maestro di Pericle; Lo è la bocca del sorpreso ; Ci prende in giro per strada; Tempo di un giro completo intorno al Sole: anno __; FU + se ne vanno in giro con la macchina fotografica al collo; Prese in giro ; schernito ed umiliato; schernito , beffato; schernito ; Cerca nelle Definizioni