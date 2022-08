Ci prende in giro per strada - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci prende in giro per strada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TAXI

Significato/Curiosita : Ci prende in giro per strada

Il giro d'italia giovani under 23 è una corsa a tappe maschile di ciclismo su strada, che si svolge annualmente in italia. nato nel 1970 come giro d'italia...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi taxi (disambigua). il taxi o tassì (nel linguaggio burocratico: autopubblica) è un veicolo che... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con prende; giro; strada; Comprende il Gargano e le Colline Metallifere toscane; Si prende impaurendosi; Comprende le isole Samoa; prende re possesso di un posto; Tempo di un giro completo intorno al Sole: anno __; FU + se ne vanno in giro con la macchina fotografica al collo; Prese in giro ; Una mezza frazione del giro d Italia; Un tratto strada le con l obbligo di fari accesi; Nei cartelli strada li indica pericolo; Lo è il divieto di sosta in strada ; Il Baglioni di strada facendo;