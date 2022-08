Si pratica su mari ondosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si pratica su mari ondosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SURF

Significato/Curiosita : Si pratica su mari ondosi

mari messi in comunicazione, consentendo alle imbarcazioni di navigare da una estremità all'altra del canale. spesso tuttavia, ad esempio quando si è...

Significati, vedi surf (disambigua). il surf o surf da onda è uno sport acquatico che consiste nel "cavalcare" le onde utilizzando una tavola da surf. la tecnica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

