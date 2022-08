Portar via furtivamente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Portar via furtivamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TRAFUGARE

Significato/Curiosita : Portar via furtivamente

Coma. il marito, sorpreso e preoccupato, si precipita all'ospedale e furtivamente si reca nella stanza della moglie, con l'intenzione di ucciderla. la...

Malamente, sicché chiara convince gli altri a trasformarsi in ladri e trafugare nottetempo l'opera. anche questo tentativo fallisce e, una volta scoperti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con portar; furtivamente; Si usano per... portar e; Modo di comportar si; Si lascia trasportar e dalla fantasia; Deve portar e gli occhiali; S introducono furtivamente ; Di locuzione che sta per furtivamente , di nascosto; Rosicchia furtivamente ; Nascondere furtivamente qualcosa; Cerca nelle Definizioni