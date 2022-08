Pianta da cui si ricava una polvere insetticida - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta da cui si ricava una polvere insetticida. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PIRETRO

Significato/Curiosita : Pianta da cui si ricava una polvere insetticida

Sintetizzato da gerhard schrader a leverkusen tra il 1934 e il 1936 durante ricerche finalizzate alla messa a punto di insetticidi); successivamente vi si dedicarono...

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «piretro» wikimedia commons contiene immagini o altri file su piretro piretro, su treccani.it – enciclopedie on line... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

vera, pianta grassa; pianta ornamentale dai fiori penduli; pianta ornamentale a foglia larga; pianta che produce fiori dai petali rovesciati; Albero tremulo da cui si ricava legno biancastro; Un secondo piano ricava to dentro una stanza; I pesci dai quali si ricava il caviale; Una parte da cui non si ricava il prosciutto; Nelle armi da fuoco: polvere __; Quello in polvere fa molta schiuma; Una polvere da sparo; polvere multiuso per macchie, pelle, ecc..; Lo è l insetticida ; Dà un insetticida ; insetticida nebulizzato; L insetticida a spirale;