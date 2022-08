Vi passa ciò che non viene restituito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi passa ciò che non viene restituito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CAVALLERIA

Significato/Curiosita : Vi passa cio che non viene restituito

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cavalleria (disambigua). con il termine cavalleria si indicano le unità militari montate a cavallo. utilizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con passa; viene; restituito; Fecero passa re i Romani sotto le forche caudine; Al, noto atleta del passa to; Lasciapassa re rilasciato ai giornalisti; Chiudono i passa ggi a livello; viene subito dopo il sette di settembre; viene talvolta soprannominato il cane poeta; Chi li perde, sviene ; Simile al pesce spada, viene chiamato pesce vela; restituito o fatto diventare; restituito , ridato; restituito , riconsegnato; Dare un oggetto contando che venga restituito ; Cerca nelle Definizioni