È ottimo in pinzimonio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È ottimo in pinzimonio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SEDANO

Significato/Curiosita : E ottimo in pinzimonio

Mangiare questo tipo di pietanza è quella al pinzimonio, preparando una semplice tazzina con olio extra-vergine, sale e aceto o limone, si può staccare...

Disambiguazione – "sedano" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi sedano (disambigua). il sedano (apium graveolens l.) è una specie erbacea... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con ottimo; pinzimonio; L ottimo prosciutto friulano; ottimo vino bianco veronese; Viene usato come ottimo concime; Quelle secche sono un ottimo lassativo; Entra nel pinzimonio ; Fa parte del pinzimonio ; E' ottimo in pinzimonio ; E’ ottimo in pinzimonio ; Cerca nelle Definizioni