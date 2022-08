Ostruire con mattoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ostruire con mattoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MURARE

Significato/Curiosita : Ostruire con mattoni

Consisteva nell'iniettare una sostanza caustica nella cervice uterina per ostruire le tube di falloppio. i soggetti scelti per l'esperimento erano donne sposate...

Norberto murara neto, noto più semplicemente come neto (araxá, 19 luglio 1989), è un calciatore brasiliano, portiere del barcellona. di origine trentina... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con ostruire; mattoni; Un altare fatto costruire a Roma da Augusto; Arte di costruire e restaurare strumenti a corda; Un materiale per costruire castelli molto fragili; Fece costruire il Labirinto di Creta; Per cuocere mattoni ; L abitazione realizzata con mattoni di neve; La casa di mattoni di neve; Attacca i mattoni ; Cerca nelle Definizioni