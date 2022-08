Un oggetto non qualificato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un oggetto non qualificato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : COSO

Significato/Curiosita : Un oggetto non qualificato

Responsabilità da contatto sociale qualificato è una particolare forma di responsabilità civile che prescinde dall'esistenza di un contratto inteso nel senso...

Con protagonisti paola cortellesi, rocco papaleo e luca argentero. michele coso, sua moglie cristina d'avola e i loro due figli, vittorio e fortuna, vivono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

