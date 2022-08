Non ammesso dai codici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non ammesso dai codici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ILLEGALE

Significato/Curiosita : Non ammesso dai codici

Informatici, sono stati creati una serie di codici identificativi. a partire dal 1º gennaio 2008, il codice iban (international bank account number), ossia...

Illecito (o illegale), nel diritto, indica un comportamento umano contrario all'ordinamento giuridico, in quanto costituisce violazione di un dovere o... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con ammesso; codici; Essere ammesso a far parte; L atto con il quale un chierico interdetto è riammesso alla sua dignità e funzione; Un test per essere ammesso alla prova vera e propria; Non ammesso , scartato; Artisti da preziosi codici ; Consentita dai codici ; Segue CIN e ABI nei codici bancari; Legge codici a barre; Cerca nelle Definizioni