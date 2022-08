Nei campi di calcio c è quella di rigore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nei campi di calcio c è quella di rigore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : AREA

Significato/Curiosita : Nei campi di calcio c e quella di rigore

Regolamento con un calcio di punizione diretto, se commesso all'interno della propria area di rigore, comporta un calcio di rigore contro la squadra che...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi area (disambigua). l'area è la misura dell'estensione di una regione bidimensionale di uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con campi; calcio; quella; rigore; Nei campi di calcio c è quella di rigore; La Provenza è famosa per i suoi campi ; Fratelli campani campi oni di canottaggio; campi onario, collezione di stoffe; Nei campi di calcio c è quella di rigore; Il nomignolo di Messi, l asso del calcio ; Il nomignolo di Messi, l asso del calcio ; Il Saint Germain del calcio ; Nei campi di calcio c è quella di rigore; IL quella pedonale è in centro città; Costruzione come quella in cui si suicidò Hitler; quella senza piombo è nota come verde; Nei campi di calcio c è quella di rigore ; Politica economica improntata al rigore ing; Il punto da cui si batte il rigore a calcio; Un passaggio che attraversa l area di rigore ; Cerca nelle Definizioni