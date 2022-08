Un muro a prova d acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un muro a prova d acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PARATIA

Significato/Curiosita : Un muro a prova d acqua

Chiamati a tuffarsi in acqua, salire su una torre, recuperare un secchio e man mano riempirlo d'acqua per recuperare un amuleto. infine, la prova viene vinta...

Disambiguazione – se stai cercando strutture di sostegno, vedi paratia (ingegneria). la paratia nella nautica è uno degli elementi verticali di uno scafo,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con muro; prova; acqua; muro di sostegno più basso della sommità del terrapieno; Lo sport con servizio, muro e bagher; Ripiano a muro su cui si poggiano oggetti, libri; Fascia di legno lungo il muro ; Storia fantastica non comprova ta; Non prova no vergogna; prova re e riprova re e riprova re e riprova re..; Lo dice chi approva ; Si usano sulla neve e sull acqua ; Una pietra che galleggia sull acqua ; Predatore acqua tico come il carcarodonte; Giovane pesce d acqua dolce; Cerca nelle Definizioni