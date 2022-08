Morsetto che si applica sul manico della chitarra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Morsetto che si applica sul manico della chitarra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CAPOTASTO

Significato/Curiosita : Morsetto che si applica sul manico della chitarra

Il capotasto, o capo tasto (raramente capo d'astro o capodastro), è un componente di alcuni strumenti musicali cordofoni (ad esempio archi e chitarre)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con morsetto; applica; manico; della; chitarra; Un morsetto della chitarra; morsetto da chitarra; Si applica quando si viola una legge; Distintivo applica to su colletto o spalline; Tenace, che si applica assiduamente; Non rispettati, inapplica ti; Si può farlo... nel manico ; Ampia tazza senza manico ; Unisce la lima al manico ; Relativa ad un antico popolo germanico ; Un sempre attuale modello della Porsche 911; Sant __, isola nel sud ovest della Sardegna; Un elettrodo della pila; Località della Val Pusteria; Calibrare le note di una chitarra ; La chitarra per accompagnamento; Un antica chitarra ; Il Toto con la chitarra in mano; Cerca nelle Definizioni