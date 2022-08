Lo è il monarca in carica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è il monarca in carica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : REGNANTE

Significato/Curiosita : Lo e il monarca in carica

L'assolutismo monarchico è una forma di regime di tipo monarchico in cui il monarca è il detentore assoluto di tutti i poteri dello stato, ed è quindi solitamente...

Regina regnante è un monarca di sesso femminile che regna per proprio diritto, a differenza di una regina consorte, che è la moglie del re regnante. le regine... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

